Сапареева Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапареева Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1950

Отец: Сапареев Сергей Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отопков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Отопков Владимир Николаевич

Ясное, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.11.1975

Дочь: Отопкова Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Отопков Владимир Николаевич

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