Сапареева Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1950
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1950
Отец: Сапареев Сергей Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Отопков Владимир Николаевич
Ясное, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.11.1975
Дочь: Отопкова Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Отопков Владимир Николаевич