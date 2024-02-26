Конева (Трещева) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонева (Трещева) Евдокия Георгиевна

Конева (Трещева) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1910

Муж: Конев Кузьма Иванович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Конев Михиал Кузьмич

Отец ребёнка: Конев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1915

Дочь: Матрена Кузьминична

Отец ребёнка: Конев Кузьма Иванович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
10.04.1920

Сын: Конев Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Конев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Конев Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close