Конева (Трещева) Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1910
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Конев Михиал Кузьмич
Отец ребёнка: Конев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1915
Дочь: Матрена Кузьминична
Отец ребёнка: Конев Кузьма Иванович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
10.04.1920
Отец ребёнка: Конев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конев Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно