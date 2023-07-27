Комарова (Волкова) (Волкова) Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Волкова) (Волкова) Надежда Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1910

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910

Отец: Волков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Евдокимова (комарова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Данилович

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Рамазанова (комарова) Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Данилович

Смерть
2003
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