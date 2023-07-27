Комарова (Волкова) (Волкова) Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1910
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910
Отец: Волков Семен
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Евдокимова (комарова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Рамазанова (комарова) Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Данилович
Смерть
2003