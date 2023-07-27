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Комаров Василий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1907

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Евдокимова (комарова) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Комарова (волкова) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Рамазанова (комарова) Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Комарова (волкова) Надежда Семеновна

Смерть
1985
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