Комаров Василий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1907
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Евдокимова (комарова) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Комарова (волкова) Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Рамазанова (комарова) Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Комарова (волкова) Надежда Семеновна
Смерть
1985