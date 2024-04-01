Кондратова (Тарасова) Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Тарасов Михаил Матвеев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1915
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж. 19
Рождение ребёнка
06.09.1918
Отец ребёнка: Кондратов Петр Иванов
Смерть
Неизвестно