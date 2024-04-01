Кондратова (Тарасова) Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова (Тарасова) Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Тарасов Михаил Матвеев

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1915

Муж: Кондратов Петр Иванов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж. 19
Рождение ребёнка
06.09.1918

Сын: Кондратов Федор Петров

Отец ребёнка: Кондратов Петр Иванов

Смерть
Неизвестно

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