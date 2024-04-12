Новикова (Закатова) Елена Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенкина Нина Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Лариса Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр Александрович
Отец ребёнка: Новиков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Александр
Смерть
Неизвестно