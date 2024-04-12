Новикова (Закатова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Закатова) Елена Петровна

Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закатов Петр Алексеевич

Мать: Закатова Олимпиада Яковлевна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пенкина Нина Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Лариса Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Александр

Смерть
Неизвестно
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