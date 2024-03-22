Стефанида Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Бракосочетание
03.02.1861 ст.
Муж: Малев Ефим Карпович
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Анисим Селиверстов и Трофим Никифоров из Леднево, Спиридон Никифоров и Иван Семенов из Выстава.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной росписи 1862г.
Смерть
Неизвестно