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Стефанида Никифоровна

Место рождения

Выстав, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Выстав, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
03.02.1861 ст.

Муж: Малев Ефим Карпович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Анисим Селиверстов и Трофим Никифоров из Леднево, Спиридон Никифоров и Иван Семенов из Выстава.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной росписи 1862г.
Смерть
Неизвестно
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