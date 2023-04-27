de Montfauçon Amédée
Место рожденияFrance
Дата рожденияОколо 1220
Дата смерти15.01.1280
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1220
Отец: de Montfauçon Richard
Мать: de Bourgogne Agnes
Работа или профессия
Неизвестно
Seigneur de Montfauçon
Бракосочетание
Около 1248
Жена: von Saarbrücken Mathilde
Рождение ребёнка
Около 1250
Сын: de Montfauçon Gauthier II.
Мать ребёнка: von Saarbrücken Mathilde
Смерть
15.01.1280
Похороны
Неизвестно