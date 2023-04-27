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de Montfauçon Amédée

Место рождения

France

Дата рождения

Около 1220

Дата смерти

15.01.1280

Пол

Мужской

Отец

Около 1186 г.р.

Мать

Около 1172 г.р.

Жена

Дети

Около 1250 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1220

Отец: de Montfauçon Richard

Мать: de Bourgogne Agnes

Работа или профессия
Неизвестно
Seigneur de Montfauçon
Бракосочетание
Около 1248

Жена: von Saarbrücken Mathilde

Рождение ребёнка
Около 1250

Сын: de Montfauçon Gauthier II.

Мать ребёнка: von Saarbrücken Mathilde

Смерть
15.01.1280
Похороны
Неизвестно

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