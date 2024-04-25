Филичев Николай Михайлович 29.10.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филичев Николай Михайлович

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Место рождения

Воробьёво Сокольский р-н Вологодская обл

Дата рождения

29.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Воробьёво Сокольский р-н Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филичева (Сняткова) Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
03.10.1978

Сын: Филичев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Филичева (Сняткова) Ирина Валентиновна

Воробьёво Сокольский р-н Вологодская обл
Рождение ребёнка
15.03.1980

Дочь: Филичева Олеся Николаевна

Мать ребёнка: Филичева (Сняткова) Ирина Валентиновна

Воробьёво Сокольский р-н Вологодская обл

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