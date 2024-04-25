Филичев Николай Михайлович
Место рожденияВоробьёво Сокольский р-н Вологодская обл
Дата рождения29.10.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Воробьёво Сокольский р-н Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1978
Сын: Филичев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Филичева (Сняткова) Ирина Валентиновна
Воробьёво Сокольский р-н Вологодская обл
Рождение ребёнка
15.03.1980
Дочь: Филичева Олеся Николаевна
Мать ребёнка: Филичева (Сняткова) Ирина Валентиновна
Воробьёво Сокольский р-н Вологодская обл