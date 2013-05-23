Яшонков Михаил Иванович 24.12.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яшонков Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1933

Дата смерти

23.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшонкова (Каузова) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшонкова (Каузова) Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшонкова (Каузова) Раиса Михайловна

Смерть
23.05.2013

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