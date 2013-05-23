Яшонков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1933
Дата смерти23.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яшонкова (Каузова) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яшонкова (Каузова) Раиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.2013