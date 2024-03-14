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Бочкарева Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

В 1792 году примерно 40 лет. ГАЗК Ф.282 Оп.1 Д.64 (Списки не исповедавшихся и не бывших на причастии, а также духовные и их домашние церквей Нерчинского духовного правления), № 163.
Бракосочетание
До ?.01.1771

Муж: Бочкарев Роман Сысоев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Бочкарев Иван Романович

Отец ребёнка: Бочкарев Роман Сысоев

Бочкарёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
1792 год как сын Романа Сысоева Бочкарева. Бочкарево деревня. ГАЗК Ф.282 Оп.1 Д.64 (Списки неисповедавшихся и не бывших на причастии, а также духовные и их домашние церквей Нерчинского духовного правл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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