Бочкарева Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1751
В 1792 году примерно 40 лет. ГАЗК Ф.282 Оп.1 Д.64 (Списки не исповедавшихся и не бывших на причастии, а также духовные и их домашние церквей Нерчинского духовного правления), № 163.
Бракосочетание
До ?.01.1771
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Бочкарев Роман Сысоев
Бочкарёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
1792 год как сын Романа Сысоева Бочкарева. Бочкарево деревня. ГАЗК Ф.282 Оп.1 Д.64 (Списки неисповедавшихся и не бывших на причастии, а также духовные и их домашние церквей Нерчинского духовного правл... Показать все
Смерть
Неизвестно