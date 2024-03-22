Григорьева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Вениамин Филиппович

Отец ребёнка: Григорьев Филипп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Вениамин Филиппович

Рождение ребёнка
15.01.1959

Дочь: Ярош-Григорьева Людмила Вениаминовна

Отец ребёнка: Григорьев Вениамин Филиппович

Смерть
Неизвестно

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