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Калмыков Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

16.07.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: Калмыков Степан Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Калмыков Сысой (Исай) Феодорович

Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1860 ст.

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/18
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Ирина Михайловна

Смерть
16.07.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
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