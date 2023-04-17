Калмыков Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смерти16.07.1871 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818
Отец: Калмыков Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Калмыков Сысой (Исай) Феодорович
Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
06.03.1860 ст.
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Калмыкова Ирина Михайловна
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/18
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1871 ст.