Куранов Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения25.10.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1819 ст.
отец: отставной казак(!?) Восприемник: урядник Иван Абакумов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 310 номер 34
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Куранов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Куранова Прасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно