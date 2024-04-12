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Куранов Григорий Павлович

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.10.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1819 ст.

Отец: Куранов Павел Николаевич

Мать: Куранова Ирина Евдокимовна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
отец: отставной казак(!?) Восприемник: урядник Иван Абакумов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 310 номер 34
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Куранов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Куранова Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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