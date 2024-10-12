Парфенова (Романова) Неонила Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.
Дочь: (Парфенова) Сиклитинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Парфенов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1872 ст.
Сын: Парфенов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Парфенов Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно