Парфенова (Романова) Неонила Никифоровна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парфенова (Романова) Неонила Никифоровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Романов Никифор Романович

Мать: Романова Екатерина Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.

Дочь: (Парфенова) Сиклитинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Парфенов Афанасий Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1872 ст.

Сын: Парфенов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Парфенов Афанасий Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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