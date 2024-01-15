Шаповалова Маня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Маня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Зорька Захарович

Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Петр Захарович

Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Николай Захарович

Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Захар Иванович

Смерть
Неизвестно
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