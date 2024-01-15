Шаповалова Маня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Валентина Захаровна
Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Зорька Захарович
Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Николай Захарович
Отец ребёнка: Шаповалов Захар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно