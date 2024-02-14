Мустафина Садат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМустафина Садат

Мустафина Садат

Место рождения

Сызрань

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Махмуд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Махмуд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Махмуд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Махмуд

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.