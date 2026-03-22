(Ракушина) Прасковья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Ракушина) Прасковья

Автор
ЮВ
Вержбицкий Ю.

женский, родилась Неизвестно, Тульская область

Дети
Ракушин Петр Устинович1903 г.р.
Ракушин Николай Устинович17.12.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская область

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ракушин Петр Устинович

Отец ребёнка: Ракушин Устин Иванович

д. Павловка, Богородицкого р-на, Тульской обл.

Рождение ребёнка
17.12.1919

Сын: Ракушин Николай Устинович

Отец ребёнка: Ракушин Устин Иванович

Тульская область, Богородицкий р-н

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