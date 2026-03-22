(Ракушина) Прасковья
женский, родилась Неизвестно, Тульская область
Дети
Ракушин Петр Устинович1903 г.р.
Ракушин Николай Устинович17.12.1919 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская область
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Ракушин Устин Иванович
д. Павловка, Богородицкого р-на, Тульской обл.
Рождение ребёнка
17.12.1919
Сын: Ракушин Николай Устинович
Отец ребёнка: Ракушин Устин Иванович
Тульская область, Богородицкий р-н