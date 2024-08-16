Мурашченко (Богатырева) Ирина Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашченко (Богатырева) Ирина Никитовна

Место рождения

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Богатырев Никита Еремович

Мать: Богатырева Евдокия Степановна

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашченко Сергей Петров

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Мурашченко Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Мурашченко Сергей Петров

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Мурашченко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Мурашченко Сергей Петров

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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