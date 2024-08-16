Мурашченко (Богатырева) Ирина Никитовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Мурашченко Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Мурашченко Сергей Петров
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Мурашченко Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Мурашченко Сергей Петров
Смерть
Неизвестно