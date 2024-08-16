Мурашченко Сергей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Мурашченко Акулина Сергеевна
Мать ребёнка: Мурашченко (Богатырева) Ирина Никитовна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Мурашченко Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Мурашченко (Богатырева) Ирина Никитовна
Смерть
Неизвестно