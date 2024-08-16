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Мурашченко Сергей Петров

Место рождения

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашченко (Богатырева) Ирина Никитовна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Мурашченко Акулина Сергеевна

Мать ребёнка: Мурашченко (Богатырева) Ирина Никитовна

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Мурашченко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Мурашченко (Богатырева) Ирина Никитовна

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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