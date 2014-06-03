Яковченко (Степанова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковченко (Степанова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1928

Дата смерти

03.06.2014

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1928

Отец: Степанов Николай Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковченко Михаил Андреевич

Смерть
03.06.2014
Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

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