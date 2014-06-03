Яковченко (Степанова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1928
Дата смерти03.06.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1928
Отец: Степанов Николай Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковченко Михаил Андреевич
Смерть
03.06.2014
Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край