Гутнев Николай Савельевич
мужской, родился 1801, Бердянск
умер 20.06.1866, Бердянск
ОтецГутнев СавелийДо 1781 г.р.
Дети
Гутнев Лукьян НиколаевичДо 1820 г.р.
Гутнев Павел Николаевич08.11.1830 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гутнев Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна
Рождение ребёнка
08.11.1830
Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна
Рождение ребёнка
01.09.1832
Дочь: (Гутнева) Устинья Николаевна
Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна
Рождение ребёнка
05.07.1836
Дочь: (Гутнева) Марфа Николаевна
Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна
Рождение ребёнка
25.09.1838
Дочь: Луцкая (Гутнева) Фекла Николаевна
Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна
Рождение ребёнка
19.06.1843
Мать ребёнка: (Гутнева) Матрона Климентьевна
Смерть
20.06.1866