Марья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1902
Дочь: Круглова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Круглов Константин Иларионович
Рождение ребёнка
30.05.1905
Дочь: Круглова Фёкла Константиновна
Отец ребёнка: Круглов Константин Иларионович
Рождение ребёнка
30.05.1905
Дочь: Круглова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Круглов Константин Иларионович
Рождение ребёнка
16.06.1909
Дочь: Круглова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Круглов Константин Иларионович
Рождение ребёнка
21.08.1912
Сын: Круглов Павел Константинович
Отец ребёнка: Круглов Константин Иларионович
Смерть
Неизвестно