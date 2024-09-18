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Круглов Константин Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Круглов Иларион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.08.1902

Дочь: Круглова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.05.1905

Дочь: Круглова Фёкла Константиновна

Мать ребёнка: Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.05.1905

Дочь: Круглова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.06.1909

Дочь: Круглова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.08.1912

Сын: Круглов Павел Константинович

Мать ребёнка: Марья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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