Круглов Константин Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Круглов Иларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.08.1902
Дочь: Круглова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.05.1905
Дочь: Круглова Фёкла Константиновна
Мать ребёнка: Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.05.1905
Дочь: Круглова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.06.1909
Дочь: Круглова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.08.1912
Сын: Круглов Павел Константинович
Мать ребёнка: Марья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно