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Цукерник Валенитина
Цукерник Валенитина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
2013
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Цукерник
Дети
Цукерник
Цукерник
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Цукерник
Отец ребёнка:
Цукерник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Цукерник
Отец ребёнка:
Цукерник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Цукерник
Смерть
2013
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