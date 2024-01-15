Мышин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1881
Рождение ребёнка
21.03.1903
Сын: Мышин Иван Павлович
Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1905
Сын: Мышин Фёдор Павлович
Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1908
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1911
Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1915
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышина Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно