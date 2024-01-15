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Мышин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1881

Отец: Мышин (нежин) Иван Петрович

Мать: Мышина Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
21.03.1903

Сын: Мышин Иван Павлович

Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1905

Сын: Мышин Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1908

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1911

Сын: Мышин Александр Павлович

Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.04.1915

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Мышина Наталья Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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