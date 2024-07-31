Медведева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1870

Муж: Медведев Иван

Рождение ребёнка
30.08.1872

Сын: Медведев Иван

Отец ребёнка: Медведев Иван

Рождение ребёнка
19.03.1874

Дочь: (Медведева) Матрона

Отец ребёнка: Медведев Иван

Рождение ребёнка
30.09.1879

Сын: Медведев Григорий

Отец ребёнка: Медведев Иван

Рождение ребёнка
11.08.1881

Дочь: Медведева (Медведева) Наталья

Отец ребёнка: Медведев Иван

Рождение ребёнка
17.09.1884

Дочь: (Медведева) Любовь

Отец ребёнка: Медведев Иван

Смерть
Неизвестно

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