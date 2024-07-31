Медведева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1870
Муж: Медведев Иван
Рождение ребёнка
30.08.1872
Сын: Медведев Иван
Отец ребёнка: Медведев Иван
Рождение ребёнка
19.03.1874
Дочь: (Медведева) Матрона
Отец ребёнка: Медведев Иван
Рождение ребёнка
30.09.1879
Сын: Медведев Григорий
Отец ребёнка: Медведев Иван
Рождение ребёнка
11.08.1881
Дочь: Медведева (Медведева) Наталья
Отец ребёнка: Медведев Иван
Рождение ребёнка
17.09.1884
Дочь: (Медведева) Любовь
Отец ребёнка: Медведев Иван
Смерть
Неизвестно