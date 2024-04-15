Демяненко Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемяненко Евдокия Прокопьевна

Демяненко Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

04.11.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Демьяненко Прокопий Васильевич

Мать: Демьяненко Анна Денисовна

Похороны
05.11.1895 ст.
на приходском кладбище
Смерть
04.11.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYPC?i=49&cc=3511744&cat=1008700
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close