Демяненко Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти04.11.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Похороны
05.11.1895 ст.
на приходском кладбище
Смерть
04.11.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYPC?i=49&cc=3511744&cat=1008700