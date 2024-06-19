Рита Бадретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сагитов Бадретдин
Мать: Сагитова Зулайха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владик
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаяз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан