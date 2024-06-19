Рита Бадретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рита Бадретдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сагитов Бадретдин

Мать: Сагитова Зулайха

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владик

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаяз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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