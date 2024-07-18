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Паклин Трофим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паклин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паклина Анна Антонова

Военная служба
1891 ст.
Рождение дочери указан как солдат
Восприемник
23.04.1891 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Солдат Александра Соодат Семен Андреев Свищов и Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.

Дочь: Паклина Фекла Трофимова

Мать ребёнка: Паклина Анна Антонова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
1892 ст.
Восприемник указан как солдат
Смерть
Неизвестно

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