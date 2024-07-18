Паклин Трофим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паклин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паклина Анна Антонова
Военная служба
1891 ст.
Рождение дочери указан как солдат
Восприемник
23.04.1891 ст.
Солдат Александра Соодат Семен Андреев Свищов и Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.
Дочь: Паклина Фекла Трофимова
Мать ребёнка: Паклина Анна Антонова
Военная служба
1892 ст.
Восприемник указан как солдат
Смерть
Неизвестно