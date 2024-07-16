Крычёва (Забеганова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Забеганова) Софья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.2019
Сын: Крычёв Марк
Отец ребёнка: Крычёв Алексей Евгеньевич