Лыгорева Марина Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1853
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лыгорев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
01.09.1855
Дочь: Юркова (Лыгорева) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Лыгорев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
07.07.1858
Сын: Лыгорев Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Лыгорев Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно