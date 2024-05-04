Лыгорева Марина Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыгорева Марина Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыгорев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
15.09.1853

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лыгорев Михаил Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1855

Дочь: Юркова (Лыгорева) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Лыгорев Михаил Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1858

Сын: Лыгорев Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Лыгорев Михаил Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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