Буракова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1960
Рождение ребёнка
08.04.1986
Дочь: Струнина Курсова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Бураков Фёдор Леонидович
Рождение ребёнка
11.03.1988
Отец ребёнка: Бураков Фёдор Леонидович
Рождение ребёнка
26.02.1990
Дочь: Мальцева Римма Фёдоровна
Отец ребёнка: Бураков Фёдор Леонидович
Рождение ребёнка
30.08.1993
Сын: Бураков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Бураков Фёдор Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно