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Буракова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1960

Отец: Мальцев Николай Дмитриевич

Мать: Мальцева Рима Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.04.1986

Дочь: Струнина Курсова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Бураков Фёдор Леонидович

Рождение ребёнка
11.03.1988

Сын: Бураков Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Бураков Фёдор Леонидович

Рождение ребёнка
26.02.1990

Дочь: Мальцева Римма Фёдоровна

Отец ребёнка: Бураков Фёдор Леонидович

Рождение ребёнка
30.08.1993

Сын: Бураков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Бураков Фёдор Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бураков Фёдор Леонидович

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