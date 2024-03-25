Москаленко (Сенько) Мария Иоанова
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Бракосочетание
31.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.
Сын: Москаленко Иаков Павлович
Отец ребёнка: Москаленко Павел Степанович
Рождение ребёнка
06.12.1904
Сын: Москаленко Николай Павлович
Отец ребёнка: Москаленко Павел Степанович
Смерть
Неизвестно