Москаленко (Сенько) Мария Иоанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко (Сенько) Мария Иоанова

Место рождения

Иваница, Сумська область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваница, Сумська область
Бракосочетание
31.01.1903 ст.

Муж: Москаленко Павел Степанович

Иваница, Сумська область
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.

Сын: Москаленко Иаков Павлович

Отец ребёнка: Москаленко Павел Степанович

Иваница, Сумська область
Рождение ребёнка
06.12.1904

Сын: Москаленко Николай Павлович

Отец ребёнка: Москаленко Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
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