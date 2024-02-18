Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Журавлев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Журавлев Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дровосеков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дровосеков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дровосеков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дровосеков Александр

Рождение ребёнка
28.07.1937

Сын: Журавлев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Журавлев Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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