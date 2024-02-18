Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Журавлев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Журавлев Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дровосеков Александр
Рождение ребёнка
28.07.1937
Сын: Журавлев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Журавлев Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно