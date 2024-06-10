Киприн Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Образование
1937
Омск, город Омск, Омская область
Военная служба
?.09.1941
Ольгинский РВК, Приморский край, Ольгинский р-н
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Киприн Анатолий
Мать ребёнка: Киприна (Гурина) Евдокия Емельянова
Демобилизация
11.12.1945
Рождение ребёнка
07.01.1947
Сын: Киприн Владимир
Мать ребёнка: Киприна (Гурина) Евдокия Емельянова
Награда
26.04.1958
Приморский Край
Бракосочетание
09.01.1961
Пермский с/с, Ольгинского р-на, Приморского края
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно