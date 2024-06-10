Киприн Алексей Матвеевич 17.10.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киприн Алексей Матвеевич

Место рождения

Козулино, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

17.10.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Козулино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Образование
1937
Омск, город Омск, Омская область
Военная служба
?.09.1941
Ольгинский РВК, Приморский край, Ольгинский р-н
Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Киприн Анатолий

Мать ребёнка: Киприна (Гурина) Евдокия Емельянова

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Демобилизация
11.12.1945
Рождение ребёнка
07.01.1947

Сын: Киприн Владимир

Мать ребёнка: Киприна (Гурина) Евдокия Емельянова

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Награда
26.04.1958
Приморский Край
Бракосочетание
09.01.1961

Жена: Киприна (Гурина) Евдокия Емельянова

Пермский с/с, Ольгинского р-на, Приморского края
Смерть
Неизвестно
Козулино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Козулино, Крутинский муниципальный район, Омская область

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