Коробова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1861

Сын: Коробов Данил Маркелович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Коробов Иван Маркелович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Коробов Korboff Максим Маркелович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Коробов Korboff Михаил Маркелович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Коробов Василий Маркелович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Korboff Маркел Иванович

Смерть
Неизвестно
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