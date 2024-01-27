Коробова Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коробов Korboff Максим Маркелович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Коробов Korboff Михаил Маркелович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Коробов Василий Маркелович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Маркел Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно