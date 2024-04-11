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Матрона Прокопьева

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

02.11.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1818

Отец: Прокопий Иванов

Мать: Вторая Жена Параскева Андреева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1818 Матроны нет МК-1818 У кого кто родился 02/03.11.1818 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофья Иванова жена Параскева Андреева родила дочь Матрону, которая молит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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