Матрона Прокопьева
Место рождения
Дата рождения02.11.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1818
Отец: Прокопий Иванов
ИВ-1818 Матроны нет МК-1818 У кого кто родился 02/03.11.1818 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофья Иванова жена Параскева Андреева родила дочь Матрону, которая молит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно