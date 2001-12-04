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Илясов Василий Федорович

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Место рождения

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.08.1930

Дата смерти

04.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1930

Отец: Илясов Фёдор Иванович

Мать: Илясова (Савенкова) Ефросинья Сергеевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1956

Жена: Илясова (Селянская) Мария Васильевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илясова (Селянская) Мария Васильевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илясова (Селянская) Мария Васильевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
04.12.2001
Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край

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