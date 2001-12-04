Илясов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения14.08.1930
Дата смерти04.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1930
Бракосочетание
09.01.1956
Рождение ребёнка
19.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илясова (Селянская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илясова (Селянская) Мария Васильевна
Смерть
04.12.2001