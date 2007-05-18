Илясова (Селянская) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1935
Дата смерти18.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1935
Бракосочетание
09.01.1956
Рождение ребёнка
19.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илясов Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илясов Василий Федорович
Смерть
18.05.2007