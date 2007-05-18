Илясова (Селянская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илясова (Селянская) Мария Васильевна

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Место рождения

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

03.04.1935

Дата смерти

18.05.2007

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1935

Отец: Селянский Василий Михайлович

Мать: Селянская (Богданова) Анна Ивановна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1956

Муж: Илясов Василий Федорович

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илясов Василий Федорович

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илясов Василий Федорович

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
18.05.2007
Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край

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