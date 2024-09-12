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Тимин Трофим Андреевич

Место рождения

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Тимин Андрей Александрович

Мать: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
При вступлении в брак в 1900 году 18 лет
Бракосочетание
11.10.1900

Жена: Тимина (Бурикина) Евфимия Игнатьевна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1901

Дочь: (Тимина) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Тимина (Бурикина) Евфимия Игнатьевна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1904

Сын: Тимин Федор Трофимович

Мать ребёнка: Тимина (Бурикина) Евфимия Игнатьевна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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