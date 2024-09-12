Тимин Трофим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Тимин Андрей Александрович
Мать: не указана
При вступлении в брак в 1900 году 18 лет
Бракосочетание
11.10.1900
Рождение ребёнка
13.12.1901
Дочь: (Тимина) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Тимина (Бурикина) Евфимия Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.02.1904
Мать ребёнка: Тимина (Бурикина) Евфимия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно