Тимина (Бурикина) Евфимия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимина (Бурикина) Евфимия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

При вступлении в брак в 1900 году 19 лет
Бракосочетание
11.10.1900

Муж: Тимин Трофим Андреевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1901

Дочь: (Тимина) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Тимин Трофим Андреевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1904

Сын: Тимин Федор Трофимович

Отец ребёнка: Тимин Трофим Андреевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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