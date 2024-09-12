Тимина (Бурикина) Евфимия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
При вступлении в брак в 1900 году 19 лет
Бракосочетание
11.10.1900
Рождение ребёнка
13.12.1901
Дочь: (Тимина) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Тимин Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1904
Отец ребёнка: Тимин Трофим Андреевич
Смерть
Неизвестно