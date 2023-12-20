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Пузыня (Скарина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Муж: Пузыня Григорий Максимович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.

Дочь: Пузыня Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.

Дочь: Пузыня Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1905 ст.

Дочь: Пузыня Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1911 ст.

Сын: Пузыня Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.

Дочь: Пузыня Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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