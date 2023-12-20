Пузыня (Скарина) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.
Дочь: Пузыня Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.
Дочь: Пузыня Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович
Рождение ребёнка
05.07.1905 ст.
Дочь: Пузыня Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович
Рождение ребёнка
09.06.1911 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.
Дочь: Пузыня Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Максимович
Смерть
Неизвестно