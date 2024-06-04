Блинов Игнатий Астафьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Блинов Астафий Григорьев
Мать: Блинова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Блинова Евдокия (Авдотья) Семенова
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Блинова) Прасковья Игнатьева
Мать ребёнка: Блинова Евдокия (Авдотья) Семенова
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Блинов Иван Игнатьев
Мать ребёнка: Блинова Евдокия (Авдотья) Семенова
Смерть
После 1850