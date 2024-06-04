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Блинов Игнатий Астафьев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Блинов Астафий Григорьев

Мать: Блинова Елена

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия (Авдотья) Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Блинов Семен Игнатьев

Мать ребёнка: Блинова Евдокия (Авдотья) Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Блинова) Прасковья Игнатьева

Мать ребёнка: Блинова Евдокия (Авдотья) Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Блинов Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Блинова Евдокия (Авдотья) Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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