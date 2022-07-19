Gallion (Schweigert) Philippina Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gallion (Schweigert) Philippina Dorothea

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gallion Friedrich

Рождение ребёнка
12.03.1775

Дочь: Hopfauf (Gallion) Anna-Marie Walburga

Отец ребёнка: Gallion Friedrich

Aglasterhausen
Смерть
Неизвестно

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