Gallion (Schweigert) Philippina Dorothea
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gallion Friedrich
Рождение ребёнка
12.03.1775
Дочь: Hopfauf (Gallion) Anna-Marie Walburga
Отец ребёнка: Gallion Friedrich
Aglasterhausen
Смерть
Неизвестно