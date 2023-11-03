Шмелев Яков Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Яков Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Шмелев Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Шмелев Анисим Яковлевич

Мать ребёнка: Шмелева Гликерия Ивановна

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.04.1853

Дочь: Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Шмелева Гликерия Ивановна

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.08.1854

Сын: Шмелев Анфим Яковлевич

Мать ребёнка: Шмелева Гликерия Ивановна

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
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