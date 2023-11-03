Шмелев Яков Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Шмелев Сидор
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Шмелева Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1853
Дочь: Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Шмелева Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1854
Мать ребёнка: Шмелева Гликерия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
урядник