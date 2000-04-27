Кочкина (Лисица) Анна Демидовна 28.09.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочкина (Лисица) Анна Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1929

Дата смерти

27.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1929

Отец: Лисица Демид

Мать: Лисица (Гапонова) Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин (Смышляев) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Кочкина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Кочкин (Смышляев) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
10.04.1962

Дочь: Лакоза Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кочкин (Смышляев) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
29.08.1968

Дочь: Люфт (Кочкина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кочкин (Смышляев) Николай Григорьевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.04.1969

Дочь: Борисова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кочкин (Смышляев) Николай Григорьевич

Смерть
27.04.2000

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