Кочкина (Лисица) Анна Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1929
Дата смерти27.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1929
Отец: Лисица Демид
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Кочкина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Кочкин (Смышляев) Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
10.04.1962
Дочь: Лакоза Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кочкин (Смышляев) Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
29.08.1968
Дочь: Люфт (Кочкина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кочкин (Смышляев) Николай Григорьевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.04.1969
Дочь: Борисова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кочкин (Смышляев) Николай Григорьевич
Смерть
27.04.2000