Омаров Рамазан Магомедович
Место рожденияСело Шариф, Белоканский район, Азербайджан
Дата рождения28.05.1955
Дата смерти07.02.2023
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955
Отец: Омаров Магомед Омарович
Мать: Омарова Айшат Ягуб кызы
Рождение ребёнка
24.04.2002
Мать ребёнка: Мирзаева Хатима (Фатима) Багаутиновна
Рождение ребёнка
04.08.2005
Дочь: Омарова Эльмира Рамазановна
Мать ребёнка: Мирзаева Хатима (Фатима) Багаутиновна
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
24.06.2009
Сын: Омаров Магомед Рамазанович
Мать ребёнка: Мирзаева Хатима (Фатима) Багаутиновна
Смерть
07.02.2023
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан