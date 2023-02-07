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Омаров Рамазан Магомедович

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Место рождения

Село Шариф, Белоканский район, Азербайджан

Дата рождения

28.05.1955

Дата смерти

07.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЭО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955

Отец: Омаров Магомед Омарович

Мать: Омарова Айшат Ягуб кызы

Рождение ребёнка
24.04.2002

Сын: Омаров Абдул Рамазанович

Мать ребёнка: Мирзаева Хатима (Фатима) Багаутиновна

Рождение ребёнка
04.08.2005

Дочь: Омарова Эльмира Рамазановна

Мать ребёнка: Мирзаева Хатима (Фатима) Багаутиновна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
24.06.2009

Сын: Омаров Магомед Рамазанович

Мать ребёнка: Мирзаева Хатима (Фатима) Багаутиновна

Смерть
07.02.2023
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

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