(Филиппова) Агата Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Филиппова) Агата Данииловна

(Филиппова) Агата Данииловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.2018

Пол

Женский

Отец

1992 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2018

Отец: Филиппов Даниил Маратович

Мать: Филиппова Ксенья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close