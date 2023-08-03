Подзорова Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1858
Рождение ребёнка
06.12.1859
Рождение ребёнка
25.08.1862
Сын: Подзоров Александр Федорович
Отец ребёнка: Подзоров Федор Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1864
Рождение ребёнка
25.08.1869
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Подзоров Федор Петрович
Рождение ребёнка
04.12.1871
Сын: Подзоров Николай Федорович
Отец ребёнка: Подзоров Федор Петрович
Смерть
Неизвестно