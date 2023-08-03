Подзорова Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзорова Марина Андреевна

Подзорова Марина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Федор Петрович

Рождение ребёнка
30.01.1858

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Подзоров Федор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.12.1859

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Подзоров Федор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1862

Сын: Подзоров Александр Федорович

Отец ребёнка: Подзоров Федор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.1864

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Подзоров Федор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1869

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Подзоров Федор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1871

Сын: Подзоров Николай Федорович

Отец ребёнка: Подзоров Федор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.